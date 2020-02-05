مقتل 5 على الأقل في انهيار جليدي شرقي تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

قُتل 5 أشخاص على الأقل ويُخشى أن يكون آخرون قد حوصوا في أعقاب انهيار جليدي وقع في ولاية وان شرقي تركيا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال والي وان، محمد أمين بيلمز "تم إنقاذ سبعة أشخاص، خلال البحث. لسوء الحظ، تم العثور على 5 جثث أخرى، تحت الثلوج".

وأضاف بيلمز أن شخصين آخرين على الأقل ربما يكونا محاصرين، لذلك تتواصل عملية البحث والإنقاذ.