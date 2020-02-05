كينيا / مقتل 14 تلميذًا في حادث تدافعٍ بمدرسة

وكالات- أفاد تقرير إخباري بأن 14 تلميذا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 39 آخرين جراء تدافع وقع بمدرسة في كينيا.
ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية الليلة الماضية (الاثنين 3 فيفري 2020) عن بيريس كيماني قائد الشرطة في المنطقة الغربية القول إن 20 من المصابين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات، بعد الحادث الذي وقع بمدرسة كاكاميجا الابتدائية.
وأوضحت الصحيفة أن الطلاب كانوا يتدافعون للخروج من الفصول عندما وقعت المأساة.
وتردد أن بعضهم سقط من الطابق الثالث للمبنى.
وهرعت فرق الشرطة والصليب الأحمر للمستشفى لتقديم خدمات الطوارئ. كما هرع الآباء إلى المدرسة والمستشفيات للاطمئنان على أبنائهم.
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