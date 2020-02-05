إسرائيل تعلن أن نتانياهو إلتقى رئيس مجلس السيادة السوداني وبحث "تطبيع" العلاقات

وكالات - بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في "تطبيع" العلاقات، وذلك خلال لقاء في عنتيبي الأوغنديّة، وفق ما أعلن مكتب بنيامين نتانياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أنّ البرهان وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وتابع مكتب رئيس الوزراء أنّ "الجانبين اتّفقا على بدء تعاون يؤدّي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

ويُمثّل اللقاء في عنتيبي تغييرًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين اللذين يُعتبران نظريّاً في حالة حرب.

والتطبيع الكامل للعلاقات بينهما، إذا تمّ، يعني أنّ السودان سيُصبح ثالث دولة عربيّة تعترف بإسرائيل، غير أنَّ المتحدّث باسم الحكومة السودانيّة فيصل محمّد صالح أكّد في وقتٍ لاحق أنّه "لم يتمّ إخطار" حكومة بلاده مسبقًا بهذا اللقاء، من دون أن يُعطي مزيدًا من الإيضاحات.

وقال صالح في بيان "نحن، أعضاء الحكومة، لم يتمّ إخطارنا أو التشاور معنا بشأن هذا الاجتماع. نحن ننتظر أن يعود رئيس مجلس السيادة وأن يعطينا توضيحًا حول ذلك".

من جهته، قال أمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات إنّ "اللقاء طعنةٌ في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربيّة، في وقتٍ تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ونتانياهو تصفية القضيّة الفلسطينيّة".

Advertisements

ووصف نتانياهو من جهته، في تغريدة على تويتر، الاجتماع بأنّه "تاريخيّ".

وجاء في بيان مكتب نتانياهو أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنّ "السودان بدأ التحرّك في اتّجاه جديد وإيجابي" وأنّ نتانياهو عبَّر عن هذا الرأي لوزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو.

وأضاف بيان مكتب نتانياهو أنّ "البرهان يرغب في مساعدة بلده على المضيّ قدمًا في عمليّة التحديث، عبر إنهاء عزلته ووضعه على خارطة العالم".

من جهتها، قالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ بومبيو تحدّث أيضًا إلى برهان هاتفيًّا و "شكر" له "قيادته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأشارت مورغن أورتيغاس، المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة، إلى أنّ بومبيو دعا برهان إلى زيارة واشنطن وأبدى استعداده للعمل من أجل "علاقات ثنائيّة أقوى بين الولايات المتحدة والسودان".