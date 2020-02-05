بعد انتشار الوباء بشكل مخيف.. الصين تتوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا

كشف التلفزيون الصيني، عن توصل فريق بحثي بأحد الجامعات لعلاج فعال لفيروس كورونا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء. إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء. كما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه، ما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16678 شخصا، وبلغت عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24300 شخص.

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