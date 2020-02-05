إعلان إصابة 10 أشخاص على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا

ذكر تلفزيون أساهي، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا.
وبدأت الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس" بعدما تبين إصابةراكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.
والأربعاء، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين
وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.
وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.
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