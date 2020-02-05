إصابة عشرات المهاجرين في حادث مأساوي بالمكسيك

أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، اليوم الأربعاء، أن شاحنة تقل 200 مهاجر غير شرعي تعرضت لحادث سير في شرق المكسيك، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 84 آخرين.

وكان السائق قد فقد السيطرة على الشاحنة، مما جعلها تنقلب في طريق متعرج بين مدينتي سانتياجو توكستلا وسان اندريس توكستلا، في ولاية فيراكروز، على بعد أكثر من 500 كيلومتر شرق العاصمة المكسيكية.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص من جواتيمالا.

وأفادت السلطات بأن المهاجرين، وهم من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، كانوا يعانون من الجفاف ومتكدسين في الشاحنة.

ويشار إلى أن المكسيك تعد نقطة عبور بالنسبة لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون الوصول للولايات المتحدة الأميركية سنوياً، هرباً من الفقر والعنف.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على نحو 850 ألف مهاجر غير شرعي وطالب لجوء على الحدود الأميركية العام الماضي. وبالإضافة لذلك، قامت المكسيك بترحيل عشرات الآلاف.