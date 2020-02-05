صور بالأقمار الصناعية لمدينة ووهان مركز تفشي كورونا

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نشرت السلطات الصينية صورا بالأقمار الصناعية، لمدينة ووهان، مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، تظهر عملية البناء “الصاروخية” للمستشفيات ومراكز العلاج في المدينة.

وأظهرت الصور الجوية أرضا خضراء واسعة، تم تحويلها في غضون أيام، إلى مبان ومراكز عدة، خصصت للتعامل مع المصابين بالفيروس.

والتقطت الصور التي نشرتها شركة علوم وتكنولوجيا الطيران الصينية، الأحد، التغيرات الهائلة في المشهد الجغرافي، قبل وبعد بناء مستشفى “هوشن شان”، وسط مدينة ووهان.

واستقبل مستشفى “هوشن شان” أول دفعة من المصابين بالفيروس، بعد 10 أيام فقط من بداية عملية بنائه، وهي فترة قياسية للإنشاء. ويعتبر هذا أول مركز طبي، مبني من الصفر، خصيصا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

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وتم إحضار حوالي 1400 من المسعفين العسكريين من الجيش الصيني، لإدارة المستشفى الجديد، الذي يضم حاويات شحن مجددة ومباني جاهزة.

وافتتحت بعدها هوانغانغ، وهي مدينة تقع بالقرب من ووهان ، مستشفى مخصص للمصابين كذلك، الثلاثاء الماضي، بعد تحويل مبنى عادي إلى مركز متخصص.

وتتخذ الصين إجراءات قياسية، للتعامل مع الوباء المتفشي، والذي أودى بحياة قرابة 500 شخص حتى الآن، معظمهم في مقاطعة هوبي ومدينتها الرئيسية ووهان.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.