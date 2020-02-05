كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسوشيتد برس": تركيا ترسل مسلحين من داعش والقاعدة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت تركيا مقاتلين سوريين، ينتمون إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، عن قائدا ميليشيات ليبيين، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقامت تركيا بتدريب، مقاتلي المعارضة في سوريا منذ فترة طويلة، وخففت القيود عند حدودها لتسهل انضمام المقاتلين الأجانب إلى داعش، نقلت في الأشهر الأخيرة المئات منهم إلى مسرح حرب جديد في ليبيا.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال قائدا ميليشيات ليبية في طرابلس إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن "العشرات" منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة. وتحدث القائدان شريطة عدم الكشف عن هويتهما كونهما غير مخولين لمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام.

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وتضم الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال سوريا، مقاتلين سبق لهم أن قاتلوا في صفوف تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المسلحة، وارتكبوا فظائع ضد الجماعات الكردية والمدنيين السوريين.

وكانت الأمم المتحدة، قد أدانت مرارًا إرسال أسلحة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، لكنها لم ترد مباشرة على التقارير والاتهامات من جانب قوات الجيش الليبي بأن حكومة السراج وتركيا تستخدمان "متطرفين مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة" بمثابة مرتزقة في ليبيا، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.