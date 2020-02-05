كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسة مالاوي تعتزم الطعن في قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة مالاوي، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف حكمًا يقضي بإلغاء نتيجة الانتخابات التي أعادت بيتر موثاريكا إلى السلطة، قائلة، إنه لا يمكن السماح لها بالإلغاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة مجيمي كاليراني، إن الرئاسة جمعت أوراقا لاستئناف الحكم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كاليراني"، في بيان: "قرار (...) المحكمة لا يمكن السماح لها بتنفيذ قرار الإلغاء... سيخلق الكثير من المشكلات في الفقه القانوني للبلاد. إنه إجهاض كبير للعدالة".

فاجأت المحكمة الدستورية الملاويين يوم الاثنين، عندما ألغت الانتخابات الرئاسية في مايو 2019 التي أعلنت أن مثاريكا فائز.

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استشهدت المحكمة بمخالفات "واسعة النطاق ومنهجية وخطيرة"، شملت أوراق نتائج بها أقسام تم مسحها أو تغييرها بسائل تصحيح، وأمرت بإعادة التشغيل.

فاز موثاريكا، رئيس مالاوي منذ عام 2014، في انتخابات متقاربة بحصوله على 38.57٪ من الأصوات، وحصل زعيم حزب المعارضة لازاروس تشاكويرا على 35.41٪ ونائب الرئيس سولوس تشيليما، الذي شكل حزبه، وحقق 20.24٪.

في قرار بالإجماع، أمرت لجنة من خمسة قضاة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 150 يومًا، لدعم الشكاوى المقدمة من تشاكويرا، المنافس الرئيسي للرئيس، وشليما.

وقد أدى قرار المحكمة الدستورية في مالاوي بإلغاء انتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وذلك بسبب وجود الكثير من المخالفات، إلى خروج المواطنين إلى الشوارع للاحتفال ويعد بمثابة دفعة للديمقراطية إلى الأمام في قارة تتعرض فيها العملية السياسية في كثير من الاحيان للانتهاك.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه بتخليها عن الفوز الذي أعاد بيتر موثاريكا وحزبه الديمقراطي التقدمي إلى السلطة، أصبحت مالاوي ثاني دولة أفريقية تقوم بذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا في كينيا نتيجة الانتخابات في عام 2017.