كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ترامب يحرج رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. والأخيرة ترد بتمزيق خطابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على موقف محرج أوقعها فيه الرئيس دونالد ترمب، بتمزيق نسخة من خطابه حول حال الاتحاد.

ورفض الرئيس الأمريكي ترامب، مصافحة نانسي بيلوسي، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد.

وفي خطاب حول الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، قال ترمب، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل بضربة أميركية في 3 يناير في حرم مطار بغداد، هو الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء، موضحاً أن الاقتصاد الإيراني في أسوأ أحواله.

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وأضاف: "تمكنّا من التخلص من الإرهابيين ومن أبوبكر البغدادي زعيم داعش، متعهداً بمواصلة الدفاع عن الأمن القومي الأميركي.

ولفت ترامب، إلى أن إدارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين، مشددا على أن إدارته تحمي الأمن القومي الأميركي بقوة.

وأوضح ترامب، أن وجود قوات في أفغانستان ساهم في التوصل لمحادثات سلام، كاشفا النقاب عن العمل على عودة قواته هناك، نقلًا عن قناة العربية.