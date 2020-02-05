كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، إصابة حوالي 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا، حسبما ذكر تلفزيون أساهي.

وبدأت وزارة الصحة اليابانية، عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس".

وأصيب راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

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ووصل عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق، وفقًا للجنة الصحة الوطنية بالصين.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.