بدء جلسة العُليا بشأن شطب ترشيح النائبة يزبك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر المحكمة العليا صباح اليوم، الأربعاء، في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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