أبيدال: لم يكن هناك عرض من برشلونة لتشافي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، إيريك أبيدال، عن طبيعة المحادثات التي قام بها مع مدرب السد القطري ونجم الفريق السابق، تشافي هيرنانديز، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر أبيدال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية "الاجتماع مع تشافي؟ لم يكن هناك أي عرض. إذا كان لديه عرض فعليه إظهاره".

وأضاف "في الجلسة الأولى مع تشافي استمع لنا، وفي الثانية كان عليه أن يحدثنا عن خطته للعمل".

وتابع "ما خرج في الصحافة كانت أشياء سياسية لا تخص الرياضة، وأنا لا أمارس السياسة، لكني أتحدث عن كرة القدم فقط".

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وواصل "لست منزعجًا. لقد قمت بعملي ومكثت مع اثنين من المدربين ولم يسرب أي شيء، وإذا تم التسريب، كان علي أن أفعل نفس الشيء لأن هذه وظيفتي، ومن المستحيل التوقيع مع مدرب دون التحدث معه".

وأردف "تشافي ليس لديه الكثير من الخبرة. صحيح أنه من النادي، ولكن كان ضروريًا معرفة طريقة عمله وشعوره، والخطة التي يجب القيام بها".

وأتم "النادي اختار كيكي سيتين لمدة عامين، ونحن واثقون به للغاية، ولكن الباب سيكون مفتوحًا دائمًا لتشافي، ولا أعرف وقتها إذا كنت سأكون هنا، إلا أن برشلونة دائمًا يفتح بابه لهيرنانديز".