هالاند يواصل خطف الأنظار مع دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، خطف الأنظار في الدوري الألماني بعد تسجيله هدف جديد في مباراته الرابعة مع فريقه، وذلك خلال مواجهة فيردر بريمن في ثمن نهائي كأس ألمانيا.
وبدأ هالاند المباراة من مقاعد البدلاء، ليشارك مع بداية الشوط الثاني أثناء تأخر فريقه بهدفين دون رد، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن هالاند بات أول لاعب يسجل 8 أهداف في 4 مباريات يشارك بها بقميص أحد فرق البوندسليغا على مدار التاريخ.
أما شبكة "سكواكا" أشارت إلى نجاح صاحب الـ19 عامًا في هز الشباك خلال ظهوره الأول في كأس ألمانيا، كما فعل في مشاركته الأولى سواء في دوري أبطال أوروبا أو البوندسليجا.
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