حالة الطقس: أجواء مستقرة ومعتدلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات.

وتكون الأجواء مستقرة تماما ومعتدلة نهارا في معظم المناطق باستثناء الجبال التي ستشهد أجواء مائلة للبرودة قليلا، وفي ساعات الليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

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كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجيا خلال النهار، وتسود أجواء باردة إلى باردة جدا في كافة المناطق.

وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحيانا وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات شديدة أحيانا.

في يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.