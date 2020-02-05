شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي : الإخوان الذين وصفو سليماني بشهيد القدس يثأرون لسليماني والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 قال القيادي الجنوبي البارز في المجلس الإنتقالي، جمال بن عطّاف أن هناك علاقة بين سقوط جبهة نهم والإنتقام لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني .

Advertisements وجاء في تدوينة للشيخ جمال بن عطاف "هناك علاقة بين سقوط جبهة نهم وحجم السلاح الضخم الذي سُلم للحوثي فيها، وبين اجتماع الإخوان والحوثيين والحرس الثوري السري في تركيا!!" . واضاف "الإخوان الذين وصفو سليماني بشهيد القدس ينتقمون ويثأرون بتسليم جبهه نهم للحوثيين ارضاء لـ بنت سليماني!!" .

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