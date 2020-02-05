جيش مصر يتفوق على جيوش تركيا وإيران وإسرائيل ويقفز إلى المركز التاسع

الأربعاء 5 فبراير 2020

أكد موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، تفوق مصر عسكرياً بشكل ملحوظ ضمن قائمة أقوى الجيوش لعام 2020 إذ قفز تصنيف الجيش المصري من المركز الـ12 عالمياً عام 2019 إلى المركز 9 عالمياً ومن المركز الثاني إقليمياً الى المركز الأول وفق قائمة 2020.



وحسب التصنيفات الجديدة باتت مصر تتفوق عسكرياً على كل من تركيا وإيران وإسرائيل، بعدما تراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز 13 هذا العام والذي كان يحتل المركز 9 عالمياً والأول في المنطقة خلال 2019.

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بدوره حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه 14 كقوة عالمية وإقليمية، وبقي متقدماً على كل من السعودية وإسرائيل وفقاً لـ"غلوبال فاير باور".

وقفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالمياً و5 إقليمياً لعام 2019 الى المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً في قائمة هذا العام، متقدماً على إسرائيل التي تراجعت من المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً عام 2019 الى المركز 18 عالمياً و5 إقليمياً وفق آخر إحصائية.