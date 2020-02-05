شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حديث : تركيا أرسلت 4 الاف مقاتل أجنبي بينهم متطرفين إلى ليبيا وقطر تسلحهم والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 كشف تقرير روسي حديث عن قيام تركيا بإرسال أكثر من 4 الاف مقاتل أجنبي بينهم عشرات المتطرفين إلى العاصمة الليبية طرابلس .

وقال التقرير الصادر عن وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، أن قطر تقوم بتمويل بتسليح المرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا . Advertisements وبحسب التقرير فإن المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة . كما كشف التقرير عن إنشاء تركيا لمعسكرات تدريب للمرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا في أزمير التركية .

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