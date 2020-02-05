رئيس الحكومة السودانية يرحب ببيان البرهان حول اجتماعه بنتنياهو

الأربعاء 5 فبراير 2020

رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالبيان الصادر من رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا مطلع الأسبوع الجاري.



وكتب حمدوك عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لاشك أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية.

وأضاف "وانطلاقاً من هذا يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة".

وشدد على ضرورة اتخاذ الوثيقة الدستورية بوصفها الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات عبر الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات.

وأكد حمدوك على أن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

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وتابع : "نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. ونظل ملتزمين بالمضي قدماً من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا".

وكان البرهان قال، في بيان الثلاثاء - تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني.

وأضاف قائلا "أؤكد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأكد البرهان، وفقا للبيان، أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السوداني عقد ، الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.