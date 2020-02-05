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الإصلاح يلجأ إلى أسلوب الخيانة العسكرية لابتزاز المملكة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 5 فبراير 2020

قال متابعون إن حزب الإصلاح لجأ لأسلوب الخيانة بغرض ابتزاز التحالف العربي بقيادة ومحاولة تهديدها بهكذا أساليب ما لم تقف معه في تحقيق أهدافه المشبوهة.

 

وأضافوا أن خيانة الإصلاح عبر التقارب مع الحوثيين  مثلت طعنة شديدة تضرر منها التحالف كثيرًا، إذ تسبب ذلك في  تأخّر الحسم العسكري في مواجهة الحوثيين.

 

وتابعوا أن ما هو واضح أنّ الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التعاون المريب بين الحوثي والإصلاح.

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وبحسب المتابعين فإن هذا التعاون جاء بعدما باءت مؤامرة حزب الإصلاح التي استهدفت الجنوب في الفترة الأخيرة بفشل تام.

 

ويرى المتابعون أن هذا التقارب الكبير تؤكده صفقات تبادل الأسرى التي تتم من حين لآخر.

 

التفاهمات القائمة تهدف إلى اقتسام السيطرة على مناطق في المحافظات الشمالية بين مليشيا الحوثي والإخوان التي عرضت وقف الجبهات العسكرية ضد مليشيا الحوثي مقابل تعاونها في القضاء على خصومها في الداخل.

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