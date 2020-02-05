مقتل قيادي حوثي برتبة "عميد" خلال مواجهات مع الجيش في تعز (الاسم)

الأربعاء 5 فبراير 2020

قتل قيادي حوثي بارز، خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.



وأكدت مصادر محلية، مصرع القيادي الحوثي البارز العميد عبدالرحمن المتوكل في منطقة الحوبان، بمحافظة تعز.

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وبينت المصدر، أن المتوكل لقي مصرعه إثر إصابة تعرض لها في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في تبة الجعشا، شرقي المدينة.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي خسرت عشرات القيادات البارزة خلال مواجهات الأسبوع المنصرم في مختلف جبهات القتال، بعد تصعيدها المسلح.