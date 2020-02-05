إعلامي جنوبي يكشف تفاصيل إتفاق حوثي إصلاحي برعاية قطرية إيرانية

الأربعاء 5 فبراير 2020

كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر عن تفاصيل إتفاق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية والإصلاح رعته قطر وإيران .



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وقال بن لغبر في تغريدة له بتويتر، إن الإتفاق نص على تعيين المدعو عدنان بلعيد عضو اللجنة القانونية في اللجنة الحوثية مشرفا عاما على مصفاة وشركة صافر في مأرب .. مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يعني عمليا تسليم الشركة والمصفاة للحوثيين مقابل عدم دخول مدينة مارب .

وكان الحوثيون قد تحدثوا في وقت سابق عن تدخل دولة عربية حال دون دخولهم مدينة مأرب بعد سيطرتهم على عدد من المواقع المحيطة بهم بحسب ما زعمته الميليشيات .