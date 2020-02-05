9 أسماء على طاولة برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

وتسمح رابطة الدوري الإسباني، لأي ناد أن يصدر تقريرًا طبيًا يثبت بأن لديه لاعبًا سيغيب لمدة 6 أشهر، باستبداله.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن "هناك قائمة تضم تسعة مهاجمين على طاولة برشلونة، للتعاقد مع أحدهم وهم:
بيدري (لاس بالماس).
رافينيا (سيلتا فيجو).
تيللو (ريال بيتيس).
لورين (ريال بيتيس).
رودريجو مورينو(فالنسيا).
ستواني (جيرونا).
ويليان خوسيه (ريال سوسيداد).
أوريازبال (ريال سوسيداد).
أنخيل رودريجز(خيتافي).
وكان برشلونة سعى لحسم صفقة هجومية في انتقالات كانون الثاني الماضية، في ظل إصابة لويس سواريز، لكن باعتماده على عودة ديمبلي، لم يضم مهاجم بديل.
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