الإعلان عن إصابة بإنفلونزا الطيور في السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع".

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الله أبا الخيل، إن "النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان"، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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وأكد أبا الخيل "على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة".

وطالب المتحدث باسم الوزارة مربي الدواجن من المواطنين بـ"أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية، وكذلك طالب بعدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية".