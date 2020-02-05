ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية، توصل إلى "علاج فعال وحاسم" لمكافة فيروس "كورونا"، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد.
ونقلت روسيا اليوم عن خبر نشر بالتلفزيون الرسمي أن "أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، وصلوا صباح اليوم إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة كورونا".
من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج، على أنه "لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص".
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الصيني: فريق البحث بجامعة جيجيانغ توصل لدواء فعال ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.