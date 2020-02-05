انتظام الدوام في مدارس الديوانية

اعلنت المديرية العامة للتربية بمحافظة الديوانية، الاربعاء، عن انتظام الدوام في معظم مدارس المحافظة بما في ذلك الاقضية والنواحي، مبينة ان ذلك جاء بعد التنسيق مع شرطة المحافظة لتوفير الحماية للمدارس ومنع أي حالة اعتداء قد تتعرض لها .
واضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كثفت جهودها لتعويض التلاميذ والطلبة ما فاتهم من مواد دراسية من خلال زيارات مستمرة الى المدارس وحث الادارات على الالتزام التام بساعات الدوام الرسمي".
واكدت ان "الدوام في معظم مدارس المحافظة ولجميع المراحل منتظم"، داعية "اولياء الامور الى التعاون والقيام بدور فاعل والتعجيل بارسال ابنائهم من دون تأخير وذلك للاستفادة من الوقت لتعويض ما فات التلاميذ من مواد".
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