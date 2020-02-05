بيلوسي تمزق خطاب ترامب 'صور'

أقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما. وجاء ذلك عقب انتهاء ترامب من إلقاء خطابه السنوي عن "حالة الاتحاد"، مساء الثلاثاء. وكانت بيلوسي، قبل بدء الخطاب، وأثناء تسلمها نسخة من الرئيس ترامب، قد مدت يدها لمصافحته، لكنه بدا غير منتبه لها، ما أثار استغرابها. Advertisements

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