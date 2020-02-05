نائب: لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة في هذه الحالة

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاربعاء، ان ائتلافه لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة في هذه الحالة، مبينا ان الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب للرئيس المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على محمد توفيق علاوي أن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية عليه"، مبينا انه "يجب ان لايذعن لأي ضغوط قد تمارس عليه بفرض شخصيات متحزبة لشغل اي حقيبة وزارية في حكومته المقبلة، وان يختار شخصيات مستقلة تكنوقراط حتى يكتب له النجاح خلال المرحلة المقبلة".

واضاف البعيجي ان "رئيس الوزراء المكلف جاء الى هذا المنصب نتيجة دماء سفكت من اجل الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري لذلك يجب عليه ان يلتزم بوعوده التي قطعها لابناء الشعب ويختار كابينة وزارية غير متحزبة حتى يستطيع ان يعبر بالبلد الى برالامان خلال الفترة الانتقالية لحين اجراء انتخابات عادلة"، مشيرا الى "اننا لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة اذا جاءت بالمحاصصة وضغوط الكتل والاحزاب".

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وتابع ان "المرحلة الحالية التي يمر بها البلد خطرة جدا ولاتقبل المماطلة والاتفاقات في الغرف المظلمة كما كان يحدث سابقا"، موضحا ان "رئيس الوزراء المكلف يدرك هذا الامر جيدا لذلك يجب عليه ان يختار كابينة وزارية قوية يستطيع من خلالها قيادة البلد ونحن سنكون داعمين له".

وبين البعيجي ان "الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب لمحمد توفيق علاوي وفي حال اخفقت ستحاسب وبشدة داخل قبة البرلمان لانه اختار وزرائه بعيدا عن ضغوط الكتل والاحزاب"، مضيفا انه "في حال فرضت عليه الاحزاب، عليه ان يخرج للشعب ويسمي الامور بمسمياتها ليعرف الكل من فرض وزراء ويكون بمواجهة الشعب وان لايرمي كل طرف الاخفاق على الطرف الاخر والجميع مشتركين بالحكومة كما كان يحدث سابقا".

واكد النائب ﺑﺪر اﻟﺰﻳﺎدي، اليوم الاربعاء، أن الكتل اتفقت على منح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء، فيما اشار الى ان علاوي سيستعين بمستشارين بشأن ذلك.