حمدوك: علاقات السودان الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء

أعرب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن ترحيبه بالبيان الصادر من رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا مطلع الأسبوع الجاري.



وكتب حمدوك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا شك أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية".

وأضاف أنه "انطلاقاً من هذا يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة".

وأكد ضرورة اتخاذ الوثيقة الدستورية بوصفها الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات عبر الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات، مشددا على أن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه الوثيقة.

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وتابع "نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونظل ملتزمين بالمضي قدماً من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا".

وكان البرهان قد قال في بيان الثلاثاء: تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني للسودان وتحقيق المصالح العليا لشعبه".

وأضاف قائلا: "أؤكد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأكد البرهان، وفقا للبيان، أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ولا يزال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني عقد، الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

