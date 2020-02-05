التعليم تغلق رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية.. ووزير التعليم يكشف السبب.. "خطوات معرفة النتيجة"

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، عن غلق الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية حتي منتصف نهار الغد، الأربعاء.

وأكد شوقي في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الوزارة تعمل على إصدار نموذج جديد من النتائج يكون أكثر إفادة للطلاب. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأشار وزير التعليم إلى أن نماذج النتيجة الجديدة جاءت تلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها، وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وألمح وزير التعليم، أنه توضح لها أن هناك لبس كبير عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة، حيث انهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، مؤكدا على انه تم تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وسوف يتم نشره غدا، وتوفير الرابط الجديد.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم غلق رابط نتيجة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام والتى تم إعلانها الأحد الماضى، حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، حتى نتمكن من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط اداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وتابع الوزير : كان واضحا لنا أن هناك "التباس كبير عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة" لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده علي الفور وسوف ننشره اليوم، وهذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط، وسوف اكتب شرحا تفصيليا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوي في كل مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 عبر موقعها الرسمى .

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وظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 للطلاب في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.

ويمكن للطالب معرفة نتيجته من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.