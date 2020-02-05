ترتيب جيوش 138 دولة في 2020.. مصر الأول عربيا والتاسع عالميا في أقوى "الجيوش" في العالم

أصدر موقع "global fire power" تصنيفه السنوي للجيوش العالمية للعام 2020.

واحتلت فيه مصر مراتب متقدمة على الأصعدة كافة، سواء عالميا أو عربيا.

ويصدر "جلوبال فاير باور" ترتيبه بناء القوة العسكرية المحتملة، إذ يستخدم الترتيب النهائي أكثر من 50 عاملا فرديًا لتحديد درجة مؤشرات القوة في دولة معينة، ومن بين هذه العوامل القوة العسكرية والمالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا.

الناحية التكنولوجية

ويملك الموقع العالمي صيغة فريدة تمكنه من مقارنة جيوش الدول الأصغر والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مع الدول الأكبر والأقل تطوراً.

ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم العربي

جاءت مصر على رأس ترتيب الجيوش العربية، إذ يعد الأقوى في المنطقة، وفقا لتصنيف "جلوبال فاير باور"، ثم في المرتبة الثانية السعودية وتليها الجزائر، ثم الإمارات وبعدها سوريا في المرتبة الخامسة، كما تعتبر العراق صاحبة المركز السادس في الترتيب، بعدها المغرب ثم السودان، يعقبها الأردن، وبعدها اليمن بالمركز العاشر، أما عن الجيش الأضعف عربيا فهو جيش مدغشقر.

ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم

جاء على رأس قائمة تصنيف الجيوش الأقوى في العالم أمريكا، وفي المركز الثاني روسيا، بعدها الصين في المركز الثالث، ثم الهند بالمركز الرابع، وبعدها اليابان ثم كوريا الجنوبية بالمرتبة السادسة، تليها فرنسا بالمركز السابع ثم بريطانيا بالمركز الثامن، ومصر في المركز التاسع ثم البرازيل بالمرتبة العاشرة، أما عن المركز الأخير صاحب أضعف جيش في العالم، فهي دولة بوتان. حسبما نشر موقع "الوطن".

138 مركزا.. ترتيب جيوش العالم من حيث القوة

أمريكا

روسيا

الصين

الهند

اليابان

كوريا الجنوبية

فرنسا

بريطانيا

مصر

البرازيل

إيطاليا

ألمانيا

تركيا

إيران

باكستان

إندونيسيا

السعودية

إسرائيل

أستراليا

إسبانيا

بولندا

فيتنام

تايلاند

كندا

كوريا الشمالية

تايوان

أوكرانيا

الجزائر

السويد

اليونان

جنوب أفريقيا

سويسرا

التشيك

ميانمار

هولندا

كولومبيا

المكسيك

رومانيا

بيرو

فنزويلا

نيجريا

الأرجنتين

ماليزيا

بنجلاديش

الإمارات

أوزباكستان

سوريا

تشيلي

الفلبين

الدنمارك

العراق

سنغافورة

بيلاروسيا

هنجاريا

أنجولا

المغرب

سولوفاكيا

فنلندا

إثيوبيا

البرتغال

بلغاريا

كازاخستان

أذربيجان

صربيا

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النمسا

بوليفيا

السودان

الإكوادور

كورواتيا

بلجيكا

الكونغو الديموقراطية

الأردن

تركمنستان

كوبا

اليمن

عمان

زامبيا

تونس

أفغانستان

نيوزلاندا

ليبيا

زيمبابوي

ليتوانيا

سولوفينيا

كينيا

سيريلانكا

الكويت

أوغندا

طاجيكستان

تشاد

جورجيا

قطر

تنزانيا

جواتيمالا

البحرين

مالي

بوركينا فاسو

قريجستان

أيرلندا

أوروجواي

الكاميرون

لاتفيا

النيجر

ساحل العاج

منغوليا

غانا

كمبوديا

بوتسوانا

هندوراس

أرمينيا

جنوب السودان

مولدوفا

بارجواي

نيكارجوا

ألبانيا

موزمبيق

لبنان

إستونيا

جمهورية الدومنيكان

الصومال

جمورية الكونغو

نيبال

الجبل الأسود

موريتانيا

مدغشقر

السلفادور

شمال مقدونيا

ناميبيا

جمهورية افريقيا الوسطى

الجابون

لاوس

بنما

سورينام

البوسنة والهرسك

سيرا ليون

ليبريا

بوتان