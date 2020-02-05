أدرعي: مقاتلات إسرائيلية أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحماس بجنوب غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "ردًّا على إطلاق قذائف صاروخيّة وبالونات متفجّرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابيّة التابعة لـ"منظمة حماس" في جنوب قطاع غزة، ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتاليّة تستخدمه الذراع العسكرية لـ"حماس".
وركّز على أنّ "جيش الدفاع ينظر بخطورة بالغة إلى أيّ اعتداء تخريبي ضدّ إسرائيل، ويبقى في حالة جاهزيّة كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوّعة، وسيواصل التحرّك وفق الحاجة ضدّ محاولات للمساس بمواطني إسرائيل"، مؤكّدًا أنّ "حماس تتحمّل مسؤوليّة ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، وتداعيات الأعمال الإرهابيّة ضدّ مواطني إسرائيل".
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