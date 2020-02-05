الكونغرس يوجه دعوة لرئيس الحكومة الليبية في بنغازي عبد الله الثني

اشار الناطق الرسمي باسم ​الحكومة الليبية​ في مدينة بنغازي حاتم العريبي الى أن البرلمان الأميركي قد وجه دعوة رسمية لرئيس ​مجلس الوزراء​ الليبي ​عبد الله الثني​ لزيارة واشنطن للتباحث حول الأزمة الليبية. وأكد العريبي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "​مجلس النواب الأميركي​ وجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، لزيارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ والاستماع لرؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية". وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ​غسان سلامة​، قال في وقت سابق، إن المسار السياسي لحل الأزمة الليبية يتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين ويرجح أن يجري في مدينة جنيف السويسرية.

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