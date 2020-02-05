خارجية إيران: ظريف لم يكن مطلعا على سبب سقوط الطائرة الأوكرانية يوم الحادث

أكّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، ردًّا على ما نُقل عن أنّ وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ كان على علم بسبب تحطّم الطائرة الأوكرانية منذ الساعات الأولى، أنّ "هذه مزاعم خاوية ومقصودة"، لافتًا إلى "انّهم كانوا قد أبلغوا ظريف حتّى الساعة 12:30 من يوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020، بأنّ الخلل الفني كان وراء تحطّم الطائرة الأوكرانية، ولكنّه اطّلع في حوالي الساعة 14 من اليوم نفسه على السبب الحقيقي لتحطّم الطائرة، أي إصابتها ب​صاروخ​ للدفاع الجوي".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "أية أخبار تُنقل عمّا توصف بمصادر مطّلعة أو مسؤولة في وزارة الخارجية، تُعدّ عديمة القيمة"، موضحًا أنّ "مواقف وزارة الخارجية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية، ويجري إطلاع الرأي العام المحلّي والخارجي عليها بشكل شفّاف وكامل".

يُذكر أنّ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينيغ 737" كانت قد تحطّمت بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني" صباح يوم الأربعاء 8 كانون الثاني، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطأ، حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة ​طهران​. وأدّى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 167 وأفراد الطاقم الـ9.