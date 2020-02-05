قتيل و81 مصابا بعد انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

أعلن مسؤولون في ولاية فيراكروز المكسيكية "مقتل شخص وإصابة 81 آخرين، عندما انقلبت شاحنة مكتظّة بمهاجرين من أميركا الوسطى قرب مدينة سان اندريس توكستلا في جنوب شرق المكسيك، على طريق سريع يؤدّي إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​.

من جهته، أوضح الحرس الوطني المكسيكي في بيان، أنّ "أغلبيّة المصابين من ​غواتيمالا​، وأنّ هناك آخرين من ​هندوراس​".

وكان قد كلّف الرئيس المكسيكي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ ​الشرطة العسكرية​ التابعة للحرس الوطني، بمنع ​المهاجرين​ من الوصول إلى الولايات المتحدة، في ظلّ ضغوط شديدة من ​واشنطن​ لكبح تدفّق المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.