غجر: معمل الذوق حاجة ملحة في ظل استمرار النقص في الطاقة الإنتاجية

أكد وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على النائب ​أنطوان حبشي​ ان "الحفاظ على ​معمل الذوق​ يبقى حاجة ملحة في ظل استمرار النقص في الطاقة الإنتاجية، لذلك كان من الضروري أن يخضع لأعمال صيانة وتأهيل ضرورية حافظت على استمراريته وزادت قدرته الإنتاجية وجهوزيته وأمانه، وساهمت في تخفيض التلوث، وذلك لحين استبداله بمعمل صديق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي بأقصى سرعة ممكنة والذي بات حاجة ملحة لمنطقة كسروان".

ورأى ان "هذا الأمر يتطلب تعاونا من جميع الافرقاء لتنفيذ خطة الكهرباء الشاملة وتخطي كل العوائق الاقتصادية والمالية الراهنة. فكل تأخير في تنفيذ الخطة يبقينا في حاجة إلى هذا المعمل للاستفادة من طاقته الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 420 ميغاوات، ما يوازي حوالي 4 ساعات تغذية".