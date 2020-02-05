عبدالله: الحقيقة المالية والنقدية اضحت وجهة نظر بدل أن تكون منطق علمي وموضوعي

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله الى ان "الحقيقة المالية والنقدية اضحت وجهة نظر، بدل أن تكون منطق علمي وموضوعي، والمطلوب خلية أزمة حيادية، تشخص، تحلل، تخطط وتنفذ، لانقاذ ما يمكن".
وتابع عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كثر التنظير، ونضبت للأسف الحلول، ابعدوا هذا الملف عن الحسابات والمزايدات والاستغلال والانتقام والابتزاز، والا ستدفع الناس الثمن".
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