اتفاق جديد.. أمريكا تفتح أبوابها لصادرات المغرب من توت العليق

أسفرت المشاورات التقنية بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” والمصلحة الأمريكية للتفتيش والصحة النباتية والحيوانية بالولايات “أفيس” عن التوقيع على برنامج العمل الإجرائي مما يعطي الضوء الأخضر رسميا لفتح السوق الأمريكية لأول مرة أمام صادرات المغرب من توت العليق.

وأوضح بلاغ ل”أونسا” أن هذا الاتفاق يأتي كثمرة للمفاوضات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب ونظيرتها الأمريكية.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمريكية تشترط من أجل دخول هذه الفاكهة إلى السوق الأمريكية، أن تتم تعبئتها وتوضيبها بوحدات التلفيف المرخصة من طرف “أونسا”، إضافة إلى إرفاق كل الشحنات بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن أونسا، والتي تؤكد أن الفاكهة تم إنتاجها وتوضيبها وفقا لمتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعدما أشار إلى أن عدد المؤسسات العاملة في قطاع الفواكه الحمراء الحاصلة على الترخيص الصحي من قبل “أونسا” يصل إلى 68 مؤسسة، ابرز البلاغ أن فتح هذه السوق الجديدة ستساهم في رفع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء، والتي تعتبر من بين القطاعات التي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وبفضل جهود المهنيين، حيث يتم تصدير ما يزيد عن 140 ألف طن سنويا من الفواكه الحمراء إلى أكثر من أربعين دولة في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن “أونسا”، وفي إطار تدخلاته في مجال سلسلة الفواكه الحمراء، يقوم بمراقبة ووقاية الفواكه الحمراء، ومنح التراخيص الصحية للمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا مراقبة عملية تصدير أغراس ومنتجات الفواكه الحمراء.