شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وغائمًا أحيانًا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا أقصى الغرب وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وذكر الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21

Advertisements

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21