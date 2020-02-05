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حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وتوقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية من 15 - 25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س أحياناً.

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كما توقع المركز أن يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

 

فيما يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:05 والمد الثاني عند 06:22، والجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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