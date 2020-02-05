الرئيس الأمريكي يتجاهل يد بيلوسي والأخيرة تمزق خطاب حالة الاتحاد

الأربعاء 5 فبراير 2020

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الممدودة له قبل بدء كلمته عن حالة الاتحاد، فيما مزقت الأخيرة نسخة الخطاب.



ووفق مراقبين، فإن تصرف ترامب يبعث برسالة غير مباشرة بأنه يرفض ما قامت به، حيث قادت بيلوسي إجراءات التصويت على التوصية بعزله في مجلس النواب الأمريكي.

وفي نهاية الخطاب، قامت بيلوسي التي كانت تقف خلف ترامب بتقطيع ما بدا أنها نسخة من الخطاب الذي أجراه الرئيس الأمريكي بشكل واضح أمام عدسات الكاميرا، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.

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وكانت رئيسة مجلس النواب أعلنت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيق لعزل الرئيس ترامب.

واستندت بيلوسي إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضيه وأعماله، مؤكدة ضرورة تحميل ترامب المسؤولية وأنه لا أحد فوق القانون.

وبيلوسي سياسية أمريكية في الحزب الديمقراطي، تشغل منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي منذ يناير/كانون الثاني عام 2019.

وتعد بيلوسي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب، بعد انتخابها أول مرة في الكونجرس في عام 1987.

كما تُعد المرأة الأرفع منصبا عن طريق الانتخاب في تاريخ الولايات المتحدة بصفتها رئيسةً لمجلس النواب، وتأتي في المرتبة الثانية في خط الخلافة الرئاسية، مباشرة بعد نائب الرئيس الأمريكي.