شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: على إيران التخلي عن طموحها النووي ونشر الإرهاب والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحه النووي ونشره للإرهاب حول العالم.



وأضاف في كلمته بخطاب حالة الاتحاد الثالث له، أن بلاده قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، لأنه تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين.

ووصف ترامب في كلمته سليماني بأنه أكبر إرهابيي العالم وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، وبأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق، وكان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال .

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران.

وتابع: "رأينا الإيرانيين يرفعون أصواتهم ضد حكامهم القمعيين، ويجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه للأسلحة النووية، وأن يكف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، وأن يبدأ العمل لصالح شعبه".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مستمرة في الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي ومحاربة الإرهاب.

ومضي قائلا: "رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تفلت من العدالة الأميركية أبداً إذا هاجمت مواطنينا ، فإنك تخسر حياتك! ".

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وأشار إلى أن بلاده دمرت تنظيم داعش الإرهابي، وقتلت زعيمه أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية شمالي سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح ترامب إلى أنه سوف يعمل على إنهاء الحروب الأمريكية وإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلدهم، متعهدا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كما تعهد الرئيس الأمريكي بحماية حق حيازة الأسلحة النارية.، قائلا: "سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله".

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

ويأتي الخطاب في ظل التهم التي يواجهها الرئيس بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويجري مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء تصويتا على الاتّهامين الموجّهين إلى ترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما بأن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سيناتوراً.