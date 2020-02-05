شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية إن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية .



وتوقعت أن تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.

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