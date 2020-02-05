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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الديمقراطيون يمتنعون عن التصفيق لترامب خلال خطاب حالة الاتحاد

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

تباينت ردود الفعل بشكل لافت بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي أثناء إلقاء الرئيس دونالد ترامب خطابه عن حالة الاتحاد.



وبينما كان الجمهوريون يهتفون ويصفقون بحفاوة بالغة، جلس الديمقراطيون المعارضون على جانب آخر من القاعة دون تصفيق إلى حد كبير في الوقت الذي كان ترامب يسلط الضوء فيه على ما وصفه بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها إدارته على مدار السنوات الماضية.

وبدا لافتا امتناع أعضاء الكونجرس الديمقراطيون عن التصفيق لترامب خلال عرضه أبرز نقاط القوة لحكومته وما حققته في الثلاث سنوات الماضية.

وقال ترامب في كلمته بخطاب حالة الاتحاد إنه استطاع خلال ثلاثة أعوام خلق ٧ ملايين وظيفة، وهو ما لم يحدث في نصف قرن.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت المصدر الأول للبترول في العالم.

وأكد ترامب أن الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية انخفضت نسبة البطالة بينهم بشكل لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي حقق ١١ تريليون دولار مكاسب منذ توليه الرئاسة منذ 3 سنوات.

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وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

وفي هذا الخطاب يقر الرئيس الأمريكي حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.

وتسود حالة من الغضب بين أعضاء الحزب الديمقراطي في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي، بسبب عدم سماح الحزب الجمهوري الذي لديه أغلبية في مجلس الشيوح، ما يعوق عمليه الاستماع للشهود.

في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن رفض استدعائهم للشهود دستوري ويكفله القانون.

واعتبرت عضوة الكونجرس، جوي لوفرجين، عن الحزب الديمقراطي محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، غير عادلة، ولم يسمح باستجواب الشهود.

وفي وقت سابق قال كينيث ستار، محامي الرئيس ترامب المخضرم، إن رفض الجمهوريين طلبات الديقراطيين ليس ضد الدستور، وهو رفض طبيعي، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الأمريكية.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعدا من أصل 100، وهو ما يصعب موقف الديمقراطيين إلى حد يستحيل معه حتى استجواب الشهود إلا إذا سمح الجمهوريون بذلك.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأربعاء على عزل الرئيس ترامب من عدمه.