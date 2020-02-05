عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: على النظام الإيراني التخلي عن طموحه النووي ونشر الإرهاب

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحه النووي ونشره للإرهاب حول العالم.



وأضاف في كلمته بخطاب حالة الاتحاد الثالث له، أن بلاده قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، لأنه تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية.

وشدد ترامب على أن بلاده مستمرة في الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي ومحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن بلاده دمرت تنظيم داعش الإرهابي، وقتلت زعيمه أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية شمالي سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وأشار ترامب إلى أنه سوف يعمل على إنهاء الحروب الأمريكية وإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلدهم، متعهدا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

ويأتي الخطاب في ظل التهم التي يواجهها الرئيس بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويجري مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء تصويتا على الاتّهامين الموجّهين إلى ترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما بأن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سيناتوراً.