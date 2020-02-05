شكرا لقرائتكم بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترمب.. والبيت الأبيض يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تنتظر رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي طويلاً لترد على موقف محرج أوقعها فيه الرئيس دونالد ترمب أثناء إلقاء خطابه حول حال الاتحاد. وفور انتهاء ترمب من إلقاء الخطاب، قامت بيلوسي بتمزيق نسخة منه.

وبعد أن انتهى ترمب من خطابه، وقفت بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه.

ووصفت بيلوسي، في تصريح للصحفيين، تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي، بأنه كان تصرفاً مهذباً بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

البيت الأبيض يرد

وفي وقت لاحق غرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض في "تويتر" على تصرف بيلوسي، باتهامها بأنها مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة.

وكان ترمب، رفض مصافحة بيلوسي، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد فجر الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت الأميركي).

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وأمضت بيلوسي ساعة و18 دقيقة جالسة خلف ترمب في حالة من الحزن والكآبة، وفي تصرف ذات دلالات عن عمق التوتر بين الخصمين، بعد تجاهل ترمب المتعمد لمصافحتها خلال تسليمها نسخة رسمية من خطابه.

وقال ترمب، في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل بضربة أميركية في 3 يناير في حرم مطار بغداد، هو الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء، موضحاً أن الاقتصاد الإيراني في أسوأ أحواله.

خطاب حال الاتحاد

وأضاف ترمب "تمكنّا من التخلص من الإرهابيين ومن أبوبكر البغدادي زعيم داعش، متعهداً بمواصلة الدفاع عن الأمن القومي الأميركي.

وأشار إلى أن إدارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين، مشددا على أن إدارته تحمي الأمن القومي الأميركي بقوة.

إلى ذلك، قال إن وجود قوات في أفغانستان ساهم في التوصل لمحادثات سلام، كاشفا النقاب عن العمل على عودة قواته هناك.

استقلال نفطي

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة باتت مستقلة نفطيا ومخزونها أصبح استراتيجيا.

وأضاف أنه جرى استثمار 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش الأميركي، لافتا إلى أن أعداء أميركا في حالة هروب والانهيار الاقتصادي ذهب بلا عودة.