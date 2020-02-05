الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 490 شخصا.. وطفلة تولد من "رحم فيروس كورنا".. والفحوص تكشف مفاجأة

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.

واشنطن تجلي رعاياها

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تسيير مزيد من الرحلات لإجلاء رعاياها المتواجدين في مقاطعة ووهان بدءا من يوم غد الخميس.

بريطانيا تحث مواطنيها

وحثت بريطانيا جميع مواطنيها في الصين على المغادرة بسبب تفشي الفيروس، حيث أصبحت بلجيكا أحدث دولة تعلن عن حالة إصابة مؤكدة.

قالت وزارة الخارجية البريطانية في تحذير سفر محدث إن خيارات شركات الطيران التجارية لا تزال متاحة في جميع أنحاء الصين، باستثناء مقاطعة هوبيه، بؤرة اندلاع المرض الذي يشمل مدينة ووهان التي تضررت بشدة.

50 مليون شخص تحت قيود سفر

أشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لا تزال تحاول إجلاء المواطنين البريطانيين ، حيث يوجد نحو 50 مليون شخص تحت قيود سفر.

وزير الخارجية البريطاني

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن حكومة المملكة المتحدة تنصح الآن المواطنين "في الصين بمغادرة البلاد إن أمكن، لتقليل مخاطر تعرضهم للفيروس".

فرنسا تحذر

أصدرت فرنسا أيضًا تحذيرا من أي سفر غير ضروري إلى الصين وتقترح عودة المواطنين الفرنسيين من الصين.

بلجيكا تعلن أول إصابة

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في غضون ذلك، أعلنت بلجيكا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لأحد المواطنين التسعة الذين أعيدوا من ووهان في عطلة نهاية الأسبوع.

قالت وزارة الصحة إن الشخص بصحة جيدة ولم يظهر عليه أي أعراض للمرض. تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى خاص لمزيد من الرعاية بينما بقي الآخرون تحت الملاحظة.

سيدة مصابة بفيروس كورونا تنجب طفلة معافاة

وفي سياق متصل، في أحد المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، وفق ما أكدت وسائل إعلام رسمية محلية، الاثنين.

تزن 3.5 كيلوغرامات

وأعلنت لجنة الصحة المحلية في هاربين، أن الطفلة التي ولدت الخميس الماضي، تزن 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة، وفق ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

خالية من الفيرس

لكن المفاجأة التي كشفت عنها الصحيفة، هي أن الاختبارين اللذين أجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعا من الحمل، أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي، أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة، بعد أن أجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

تحت الملاحظة الطبية حاليا

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي"، إن الفريق الطبي الذي اشترك في متابعة حالة الأم والطفلة وإجراء الجراحة بالكامل، تحت الملاحظة الطبية حاليا.

ارتفاع اعداد القتلى

وأعلنت الصين، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المرض الفيروسي التنفسي إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض، علما أن فيروس كورونا انتشر في 24 دولة.

وفرضت الحكومة الصينية قيودا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحي بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

واستمرت الفرق الطبية التابعة للجيش الصيني في الوصول إلى ووهان لتخفيف الأعباء الصحية في المدينة، فيما أجلت دول عدة رعاياها من المدينة.