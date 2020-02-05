ترامب: نعمل على إنهاء حروبنا فى الشرق الأوسط.. و داعش انتهت والبغدادى مات وسليمانى كان "جزار" إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطاب حالة الاتحاد بمبنى الكابيتول فى واشنطن وسط حضور القادة السياسيين فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاده ستكون أول من يرفع علمها على سطح كوكب المريخ: ندافع عن أمننا القومى ضد كل من يسعى لمحاربتنا ونعمل على إنهاء الحروب الأمريكية فى الشرق الأوسط".

وأضاف دونالد ترامب، عن ما طرحه بشأن إتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل،:" كل المحاولات السابقة لإتمام السلام فشلت ويجب أن نعمل على إستقرار المنطقة التى عانت فى السنوات الأخيرة من الإرهاب.. اليوم داعش انتهت 100 % والبغدادى مات". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وتابع ترامب، عن مقتل قاسم سليمانى:" سليمانى كان جزار النظام الايرانى الذى يعمل على استهداف الامريكي وبناء عليه قامت الولايات المتحدة بضربة لتنهى على سليمانى للأبد"

كما طالب الرئيس الأمريكى رونالد ترامب فى خطابه أمام الكونجرس، بدعم خطته لتوفير تعليم مهنى، مضيفا أن الرعاية الصحية فى مقدمة أولوياته، متابعا لن نترك الاشتراكية تدمر الرعاية الصحية.

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كما دعا لتشريع يحقق خفض أسعار الأدوية، وكذلك اعتماد تشريعات تحظر الإجهاض فى مراحل متأخرة من الحمل، وزيادة الرعاية الطبية للأطفال، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتخلص من الإيدز بنهاية العام الجارى، مؤكدا أنا يجرى التنسيق مع الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع، إن الصين استغلت أمريكا لعقود من الزمن، ورغم ذلك لدينا أفضل علاقة مع الصين، مشيرا إلى أن أمريكا تدعم فنزويلا لاستعادة الديمقراطية، مؤكدا أن خوان جوايدو هو الرئيس الشرعى للبلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتقدم وحال الاتحاد أفضل.

وأضاف ترامب، قمنا بتسليح الجيش الأمريكى بأحدث الأسلحة، واستحدثنا الفرقة القضائية بالجيش، وتابع: إنه وفر 7 ملايين وظيفة منذ انتخابه، وأن 10 ملايين شخصًا قد تخلو عن الإعانة الاجتماعية، كما أن معدل البطالة بعهده هو الأقل فى تاريخ أمريكا، مضيفا أن العديد من الشباب الأمريكيين حصلوا على وظائف، كما انضم أكثر من 5 ملايين أمريكى انضموا للعمل، مضيفًا البورصة الأمريكية قد ازدهرت، وأمريكا مستقلة الآن فى مجال الطاقة، كما عملت على بناء 12 ألف مصنع بأمريكا، متابعا أن أمريكا لاتزال تكافح من أجل الحقوق المدنية.

يجتمع مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، ليقوم الأعضاء بالتصويت النهائى على إدانة أو تبرئة ترامب، وسيحاول الجمهوريين ضمان تبرئة ترامب من اتهامه بارتكاب جرائم أو جنح كبرى، وسيتركون الأمر للناخبين ليقررون مصيره فى الانتخابات.