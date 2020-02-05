الجمهورية: وزير الشؤون الخارجية البلجيكي سيناقش مع المسؤولين بلبنان تطورات الأحداث بالمنطقة

لفتت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، الّذي وصل إلى بيروت قادمًا من عمان، يجول منذ أيام في المنطقة، وتحديدًا في دول الجوار السوري، وقد شَملت جولته العراق وكردستان قبل أن يزور الأردن ولبنان".
وكشفت معلومات الصحيفة عن أنّ "هذا المسؤول البلجيكي سيناقش مع المسؤولين الكبار آخر تطورات الأحداث في المنطقة، وهذه التطورات عينها كان قد ناقشها مع المسؤولين العراقيّين والأردنيّين ومع القيادة الكردية في أربيل، وهي تتركز على ما آلت إليه الحرب ضدّ الإرهاب وخصوصًا تنظيم "داعش"، لأنّ بلاده عضو فاعل في إطار التحالف الدولي الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضدّ الإرهاب".
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