الجمهورية: وزير التنمية الدولي البريطاني أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "موفدًا بريطانيًّا هو وزير التنمية الدولي البريطاني Alok Kumar Sharma، أرجَأ زيارته الّتي كانت مقرّرة إلى ​لبنان​ اليوم".

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